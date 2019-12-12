تعرف على موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن موعد إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والذي سيقام الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وبعد اكتمال عقد الأندية الستة عشر ستجري قرعة الدور المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا يوم 16 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 2:00 بتوقيت موسكو و 11:00 بتوقيت غرينيتش، ليتم من خلالها تحديد المنافسات في بداية مرحلة خروج المغلوب.

وتم تقسيم الأندية الستة عشر التي تأهلت إلى أدوار خروج المغلوب إلى أصحاب الصدارة في المجموعات الثمانية (رؤوس المجموعات) وأصحاب المركز الثاني:

رؤوس المجموعات وهي:

برشلونة الإسباني (المجموعة السادسة) وبايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الثانية)، يوفنتوس الإيطالي (المجموعة الرابعة) ولايبزيغ الألماني (المجموعة السابعة)، وليفربول الإنجليزي حامل اللقب (المجموعة الخامسة) ومانشستر سيتي الإنجليزي (المجموعة الثالثة)، وباريس سان جيرمان الفرنسي (المجموعة الأولى) وفالنسيا الإسباني (المجموعة الثامنة).

Round of 16 line-up ✅



Who is looking most like champions? 🤔#UCLpic.twitter.com/ypx3pNd5CW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019

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فرق المركز الثاني:

أتلانتا الإيطالي (المجموعة الثالثة) وتشيلسي الإنجليزي (المجموعة الثامنة)، وبروسيا دورتموند الألماني (المجموعة السادسة) وأولمبيك ليون الفرنسي (المجموعة السابعة)، ونابولي الإيطالي (المجموعة الخامسة) وريال مدريد الإسباني (المجموعة الأولى)، وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي (المجموعة الثانية) وأتلتيكو مدريد الإسباني (المجموعة الرابعة).

وستتم القرعة بحيث تلتقي الأندية المتصدرة مع أصحاب المركز الثاني بشرط ألا يكونا من الدولة نفسها أو المجموعة نفسها في دور المجموعات.

وستقام مباريات الذهاب في دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير المقبل، والإياب أيام 10 و11 و17 و18 مارس، على أن تقام قرعة دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي يوم 20 مارس المقبل.

المصدر: وكالات