بالفيديو.. أتلانتا يدخل تاريخ دوري الأبطال بفوز ثمين على شاختيار
انتزع نادي أتلانتا الإيطالي، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين على مضيفه شاختيار دونيتسك (3-0)، اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسجل ثلاثية أتلانتا، تيموثي كاستانيي، وماريو بازاليتيش، وروبين جوسينس، في الدقائق 66 و80 و90+5 على التريتب.
December 11, 2019
December 11, 2019
December 11, 2019
وبهذا الفوز، رفع أتلانتا رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما تجمد رصيد شاختيار عند النقطة 6 في المركز الثالث، وتحول إلى الدوري الأوروبي.
واستفاد أتلانتا من فوز مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر بـ14 نقطة، على دينامو زغرب الكرواتي 3-1، في نفس الجولة ليصعد الفريقان إلى ثمن النهائي.
المصدر: وكالات