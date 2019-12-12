شاهد.. ديباي يطارد مشجعا رفع لافتة "مسيئة"

طارد الهولندي، ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، مشجعا كان يحمل لافتة كتب عليها "ارحل" ورسم لحيوان الحمار موجهة للمدافع أنتونيو مارسيلو أثناء مواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديباي، هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت 2-2 في فرنسا، ليتأهل ليون إلى دور الستة عشر، لكن الغضب تفجر أثناء توجه اللاعبين للمدرجات للاحتفال مع الجماهير.

وقال ديباي، إن جماهير فريقه بصقت عليه، ودعا النادي لاتخاذ إجراء ضد المشجعين الذين تورطوا في أحداث غير رياضية.

After reaching Champions League knockout stage, Memphis Depay saw one of the fans insulting his teammate Marcelo holding the sign with a donkey, he took it away and get into fight with fans... Give this man a bianco check and captain tape until the end of his career! #Respectpic.twitter.com/97BBP84sIz — 𝐜𝐫𝐨𝐃𝐑✪𝐋𝐋 (@crodroll) December 11, 2019

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وصرح النجم الهولندي عبر شبكة "مونت كارلو": "أنا غاضب للغاية، لا أعرف ماذا أقول، لم نقدم أفضل مباراة لنا، لكننا تأهلنا في النهاية، لقد بذلنا أقصى جهدنا في الملعب".

وأضاف : "من الصعب أن يؤدي الفريق بشكل جيد، عندما يكون أحد اللاعبين في مشكلة مع الجماهير. ماذا يعني المطالبة برحيل مارسيلو، وإطلاق هتافات مجنونة ضد عائلاتنا، وأطفالنا".

وقال: تتأهل وتترك الملعب في هذه الظروف؟ هناك شيء خطأ، طاردت المشجع لأطلب منه إزالة اللافتة، لقد بصقوا علينا، لم أر شيئا كهذا من قبل".



وتأهل ليون، الثلاثاء، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة بثماني نقاط، بفارق خمس نقاط خلف لايبزيغ الألماني.





المصدر: وكالات