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جماهير الإفريقي التونسي تمنح فريقها أكثر من مليون دولار بعد مباراة وهمية

الرياضة

جماهير الإفريقي التونسي تمنح فريقها أكثر من مليون دولار بعد مباراة وهمية
Leaders Clubistes/Youtibe.com
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لم تخيب جماهير نادي الإفريقي التونسي آمال فريقها الذي قرر الاستعانة بها للخروج من أزمته المالية المتراكمة منذ أربع سنوات مع مستحقات اللاعبين السابقين.

وتسارعت جماهير الإفريقي لشراء تذاكر المباراة الوهمية التي تم الترويج لها قبل أسابيع، وأقيمت أمس الثلاثاء "وجمعت بين الإفريقي وفريق المنازعات لدى الفيفا".

وذكرت تقارير محلية أن إدارة النادي الإفريقي أعلنت في نوفمبر الماضي عن إقامة مباراة وهمية بشباك مغلقة على ملعب "رادس" الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وبعد انتهاء توقيت المباراة الوهمية، أعلن الإفريقي عن زيادة رصيده في البنوك من التحويلات والتبرعات لما يقرب من مليون ونصف المليون دولار، وأصبح النادي قادرا على سداد جزء كبير من الديون.

ودخل النادي الإفريقي في دوامة من المشاكل بسبب أزمة الديون المتراكمة منذ سنوات التي قاربت عشرة ملايين دولار.

وأسهمت حملة تبرعات أطلقها النادي منذ أسابيع، وشاركت فيها جماهير النادي وعدد من اللاعبين القدامى للفريق في تقليص حجم الديون بشكل كبير.

المصدر: وكالات

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