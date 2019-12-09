منتخب البحرين يحظى باستقبال رسمي وشعبي في المنامة (فيديو)

حظي منتخب البحرين لكرة القدم اليوم الاثنين، باستقبال رسمي وشعبي في المنامة، بعد عودته مظفرا بلقب بطولة كأس الخليج، وذلك في إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة القدم البحرينية.

وكان في مقدمة مستقبلي منتخب البحرين لدى عودته بمطار البحرين الدولي، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المسؤولين.

سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لدى استقباله منتخب البحرين أبطال كاس الخليج pic.twitter.com/zgp7DcPz8z — بوابة البحرين (@b4bhcom) December 9, 2019

وبعد الاستقبال الرسمي، حظي لاعبو المنتخب البحريني باستقبال جماهيري كبير في مطار البحرين الدولي، إضافة إلى أفراد من عائلات اللاعبين، الذين استقبلوهم بـ"الورود" والأهازيج المتنوعة.

كما شهدت الشوارع القريبة من المطار، اصطفاف الجماهير المرحبة بعودة "الأبطال إلى أرض المملكة" متوجين بلقب البطولة الخليجية لأول مرة منذ انطلاق هذه الدورة في البحرين عام 1970.

وتوج منتخب البحرين بلقب النسخة الـ24 لبطولة كأس الخليج التي استضافتها قطر، بعد فوزه أمس الأحد على نظيره السعودي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

المصدر: وكالات