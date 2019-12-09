الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تقرر إيقاف روسيا أربع سنوات من المشاركة في المنافسات الدولية

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالإجماع، حرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى لـ4 سنوات، اليوم الاثنين، في اجتماعها في مدينة لوزان السويسرية.

وجاء القرار بعد توصيات من لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بمنع روسيا من المشاركة في الأولمبياد لمدة أربع سنوات، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

#BREAKING

WADA rules to ban Russia for four years from Olympics and world championships pic.twitter.com/0LCsKrg3AR — TASS (@tassagency_en) December 9, 2019

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وبالتالي ستحرم روسيا من استضافة البطولات الرياضية الدولية، ولن يتمكن الرياضيون الروس من التنافس في أولمبياد وبارالمبياد 2020 و2022 بطوكيو وبكين، ورفع علم البلاد.

كما فرضت اللجنة التنفيذية لـ"وادا" حظرا لمدة أربع سنوات على اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية الروسية.

وتستطيع روسيا الطعن بالعقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

المصدر: تاس