بالفيديو.. أعمال شغب ترافق مغادرة العملاق كروزيرو لدوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه

غادر العملاق كروزيرو دوري الدرجة الأولى البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه الذي بدأ قبل 98 عاما، وذلك بخسارته الأحد على أرضه أمام بالميراس 0-2 ما دفع الجمهور إلى القيام بأعمال شغب.

وهبط كروزيرو، الفائز بلقب الدوري 4 مرات آخرها عام 2014، إلى الدرجة الثانية بعد أن أنهى الموسم بأربع هزائم متتالية.

وعلقت مباراة الأحد ضد بالميراس قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي بسبب أعمال الشغب التي قام بها جمهور نادي مدينة بيلو هوريزونتي عقب الهدف الثاني للضيوف.

وقام الجمهور باقتلاع المقاعد من المدرجات ورميها على اللاعبين، كما اجتاح بعضهم أرضية الملعب، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع.

Absolute scenes in Brazil as Cruzeiro are relegated to the second division for the first time in history (98 years).pic.twitter.com/6EK65YyPzU — Alam Shaikh ® ™⚪ (@skalamz) December 8, 2019

Exato momento em que a fé abandonou o Cruzeiro:pic.twitter.com/TmWsHu0EMt — Carter (@essediafoilouco) December 8, 2019

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وكان كروزيرو بحاجة إلى الفوز بمباراته ضد بالميراس وخسارة سيارا ضد مضيفه بوتافوغو لكي يتجنب الهبوط.

لكنه تخلف في الدقيقة 58 ثم تلقت شباكه هدفا ثانيا في أواخر اللقاء، فيما عاد سيارا بالتعادل 1-1 وأنهى الموسم بفارق ثلاث نقاط أمام صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب مسابقة الكأس البرازيلية (6 مرات).

المصدر: "أ ف ب"