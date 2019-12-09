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بالفيديو.. نجم موناكو يضع نفسه في موقف "مضحك" بسبب الرقم 14

الرياضة

بالفيديو.. نجم موناكو يضع نفسه في موقف
Globallookpress Panoramic
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا للنجم تيموي باكايوكو، أثناء فوز فريقه موناكو على حساب ضيفه أميان 3-0، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعندما رفع الحكم الرابع اللوحة الإلكترونية لاستبدال اللاعب كايتا بالدي من جانب موناكو، وهو الذي يحمل الرقم 14 في فريقه ودخول كيفن أغوستين بدلا منه، إلا أن بكايوكو المنضم لنادي الإمارة الصيف الماضي همّ بالخروج من الملعب وسط حيرة الحاضرين.

وتدخل المدير الفني للفريق ليوناردو غارديم، ليذكر باكايوكو أنه يحمل الرقم 6 على قميصه، وهو كان يظن نفسه أنه يحمل الرقم 14، نظرا لاعتياده حمل هذا الرقم مع فريقيه السابقين، تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وبعد أن أدرك بكايوكو الموقف المضحك الذي وقع فيه، دخل في حالة من الضحك والسخرية من نفسه، موضحا لزملائه في الملعب أنه كان يظن نفسه حاملا للرقم 14.

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 وضم موناكو اللاعب وهو من أصول عاجية من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند يتيح شراءه نهائيا في صيف 2020.

وكان باكايوكو أحد نجوم فريق موناكو الفائز بلقب الدوري الفرنسي قبل عامين، حيث انتقل إلى صفوف تشيلسي في صيف 2017.

لكن لاعب الوسط الفرنسي لم يثبت جدارته بصفوف "البلوز"، لتتم إعارته الموسم الماضي إلى نادي إيه سي ميلان الإيطالي الموسم الماضي.

المصدر:"تويتر"

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