ليستر سيتي يمدد عقد مدربه حتى 2025

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودغيرز حتى عام 2025.

وقاد رودغيرز، الذي رحل عن سيلتيك الإسكتلندي لتدريب ليستر في فبراير الماضي الفريق لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، كما يعد ليستر الأفضل دفاعيا حيث اهتزت شباكه تسع مرات فقط حتى الآن.

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝 — Leicester City (@LCFC) December 6, 2019

وأثار رودغيرز ضجة عندما علق على تقارير إعلامية ربطته بخلافة الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق بقوله إنه يوجد "شرط جزائي" في عقده مع ليستر لكنه أكد منذ ذلك الحين رغبته في البقاء مع الفريق.

"I’ve loved my time since I’ve been here, working with the players and the Club as a whole – it’s been absolutely brilliant."



Watch live! ⤴️ pic.twitter.com/P0UAy8Cqay — Leicester City (@LCFC) December 6, 2019

وقال رودغيرز: "عندما قررت المجيء إلى ليستر كان بسبب حماسي لاتجاه ومسيرة النادي وكيفية تطبيق تجربتي واستغلال خبرتي هنا، حضرت إلى هنا من أجل تحقيق هدفي بإضافة شيء ما للنادي ومساعدته في بناء مستقبله. وجدت فريق عمل مميزا يبذل الكثير من الجهد لتحقيق التقدم والتطور. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين نسعد جميعا بالعمل معا يوميا".

وبعد بدء الموسم بتعادلين، فاز ليستر في 11 بين آخر 13 مباراة منها آخر سبع، ليتقدم على مانشستر سيتي حامل اللقب ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

المصدر: رويترز