أوباميانغ يغادر الملعب لـ"قضاء حاجته" خلال مباراة أرسنال وبرايتون (صورة)
غادر الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال بشكل مفاجئ أرضية ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع ضيفه برايتون، وعاد بعد دقائق، قبل أن يتضح أنه غادر "قاصدا المرحاض".
'When you need to go, you need to go'— MailOnline Sport (@MailSport) December 6, 2019
Freddie Ljungberg defends star man Pierre-Emerick Aubameyang after fans fume at his mid-match toilet break during awful defeat against Brightonhttps://t.co/GVggeHDP74
وعلق فريدي يونغبيرغ المدير الفني "للمدفعجية" على الحادث بالقول: "في الحقيقة لم ألاحظ أن أوباميانغ خرج من الملعب، لقد رأيته يعود بعد أن كان قد خرج لمدة دقيقتين. عندما تحتاج إلى الذهاب للحمام عليك أن تذهب".
"I actually didn’t even notice he [@Aubameyang7] went off!" 😯💯@Arsenal's interim boss Ljungberg was surprised to know the reason behind his star striker's untimely exit! 😂⚽🔥#Aubameyang#Arsenal#Ljungberg#PremierLeaguehttps://t.co/3JR4PfCfcd— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 6, 2019
وخسر أرسنال لأول مرة على ملعبه أمام برايتون، عندما سجل آدم ويبستر ونيال موباي هدفين، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف ألكسندر لاكازيت.
المصدر: وكالات