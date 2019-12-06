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أوباميانغ يغادر الملعب لـ"قضاء حاجته" خلال مباراة أرسنال وبرايتون (صورة)

الرياضة

أوباميانغ يغادر الملعب لـ
AFP Ben STANSALL
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غادر الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال بشكل مفاجئ أرضية ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع ضيفه برايتون، وعاد بعد دقائق، قبل أن يتضح أنه غادر "قاصدا المرحاض".

وعلق فريدي يونغبيرغ المدير الفني "للمدفعجية" على الحادث بالقول: "في الحقيقة لم ألاحظ أن أوباميانغ خرج من الملعب، لقد رأيته يعود بعد أن كان قد خرج لمدة دقيقتين. عندما تحتاج إلى الذهاب للحمام عليك أن تذهب".

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وخسر أرسنال لأول مرة على ملعبه أمام برايتون، عندما سجل آدم ويبستر ونيال موباي هدفين، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف ألكسندر لاكازيت.

المصدر: وكالات

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