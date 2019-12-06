أوباميانغ يغادر الملعب لـ"قضاء حاجته" خلال مباراة أرسنال وبرايتون (صورة)

غادر الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال بشكل مفاجئ أرضية ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع ضيفه برايتون، وعاد بعد دقائق، قبل أن يتضح أنه غادر "قاصدا المرحاض".

'When you need to go, you need to go'



Freddie Ljungberg defends star man Pierre-Emerick Aubameyang after fans fume at his mid-match toilet break during awful defeat against Brightonhttps://t.co/GVggeHDP74 — MailOnline Sport (@MailSport) December 6, 2019

وعلق فريدي يونغبيرغ المدير الفني "للمدفعجية" على الحادث بالقول: "في الحقيقة لم ألاحظ أن أوباميانغ خرج من الملعب، لقد رأيته يعود بعد أن كان قد خرج لمدة دقيقتين. عندما تحتاج إلى الذهاب للحمام عليك أن تذهب".

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وخسر أرسنال لأول مرة على ملعبه أمام برايتون، عندما سجل آدم ويبستر ونيال موباي هدفين، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف ألكسندر لاكازيت.

المصدر: وكالات