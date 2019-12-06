أرسنال يحقق أسوأ الأرقام منذ 42 عاما (فيديو)

زاد برايتون محن مضيفه أرسنال وأسقطه على أرضه 2-1 الخميس في المباراة الثانية لمدربه المؤقت فريدي ليونغبرغ بديلا عن الإسباني أوناي إيمري المقال في المرحلة الـ 15 من الدوري الانجليزي.

وتابع نادي شمال لندن نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز في مباراته التاسعة تواليا في مختلف المسابقات (ستة تعادلات وثلاث هزائم) وهو الرقم الأسوأ له منذ 42 عاما.

ليحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 19 نقطة، متساويا مع شيفيلد يونايتد التاسع ونيوكاسل الحادي عشر.

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ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات فإنه لا يوجد فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، تلقى تسديدات عندما يلعب على أرضه هذا الموسم أكثر من أرسنال (52 تسديدة).

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أرسنال صاحب أسوأ سلسلة بلا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (7 مباريات).

وكانت إدارة "المدفعجية" أقالت إيمري الأسبوع الماضي على خلفية النتائج السيئة للفريق، آخرها الخسارة على أرضه 1-2 أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

المصدر: وكالات