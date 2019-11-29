نادي أرسنال يقيل مدربه إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، بعد سبع مباريات بدون أي انتصار، وسيتولى فريدي ليونبيرغ المسؤولية كمدرب مؤقت.

وقال النادي في بيان "تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب".

وأوضح البيان، أن إدارة النادي لديها ثقة كاملة في قدرة ليونبيرغ على قيادة الفريق إلى الأمام.

وشدد النادي اللندني على أن عملية البحث عن مدرب جديد للفريق مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتيجة عند إتمام الاتفاق.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

ومنذ وصوله في مايو 2018 بعد إقالته من باريس سان جيرمان الفرنسي، قاد إيمري البالغ 48 عاما، أرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما حقق نتائج مخيبة هذا الموسم محليا وقاريا.

وبات بذلك إيمري، ثاني مدرب بين الأندية الخمسة الكبرى في إنجلترا، يقال من منصبه بعد تخلي توتنهام اللندني عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه.

المصدر: وكالات