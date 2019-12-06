جون تيري كاد أن يكسر أصابع لاعب تشيلسي

ربما لم يعد لاعب خط وسط تشيلسي ماتيو كوفاتش يخاطر بمصافحة أسطورة نادي تشيلسي والمدرب المساعد لأستون فيلا حاليا جون تيري بعد المباراة التي انتهت بفوز البلوز 2-1 في الدوري الإنجليزي.

عقب انتهاء المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليغ الأربعاء، قرر الكرواتي كوفاتش قبل التوجه إلى غرفة تبديل الملابس مصافحة مدافع النادي السابق تيري البالغ 38 عاما.

John Terry wasn't really in the best of mood last night and in shaking Matteo Kovacic's hand at full time, crushed his hand. You know that feeling of you bullied everyone in the midfield!! pic.twitter.com/8vt6CjomPs — SNPR (@SmartAtuadi) December 5, 2019

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وضغط تيري على أصابع اللاعب بشدة لدرجة أن كوفاتش قام بفك يده من المصافحة وأمسك بأصابعه بطريقة بدى فيها متألما من قوة المصافحة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يقبع أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

المصدر: "تويتر"