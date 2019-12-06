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جون تيري كاد أن يكسر أصابع لاعب تشيلسي

الرياضة

جون تيري كاد أن يكسر أصابع لاعب تشيلسي
AFP GLYN KIRK
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ربما لم يعد لاعب خط وسط تشيلسي ماتيو كوفاتش يخاطر بمصافحة أسطورة نادي تشيلسي والمدرب المساعد لأستون فيلا حاليا جون تيري بعد المباراة التي انتهت بفوز البلوز 2-1 في الدوري الإنجليزي.

عقب انتهاء المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليغ الأربعاء، قرر الكرواتي كوفاتش قبل التوجه إلى غرفة تبديل الملابس مصافحة مدافع النادي السابق تيري البالغ 38 عاما.

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وضغط تيري على أصابع اللاعب بشدة لدرجة أن كوفاتش قام بفك يده من المصافحة وأمسك بأصابعه بطريقة بدى فيها متألما من قوة المصافحة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يقبع أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

المصدر: "تويتر"

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