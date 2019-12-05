شاهد.. أهداف مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي "خليجي 24"

تجري في هذه اللحظات المباراة بين منتخبي العراق والبحرين ضمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" التي تستضيفها قطر لغاية الـ8 من ديسمبر الجاري.

وافتتح "أسود الرافدين" باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم.

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على منتخب #البحرين في الدقيقة 6 عن طريق مهند علي في نصف نهائي #خليجي24#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/v4GSq8OL9Q — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

وعادل المدافع عبد الله خالد الهزاع النتيجة للمنتخب البحريني في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

فيديو : هدف منتخب #البحرين يدرك التعادل 1 - 1 على منتخب #العراق في الدقيقة 14 عبر عبدالله الهزاع في نصف نهائي #خليجي24#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/8P2FB0U0mh — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

وأعاد إبراهيم بايش التقدم للمنتخب العراقي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 - 1 على منتخب #البحرين في الدقيقة 18 عن طريق ابراهيم بايش في نصف نهائي #خليجي24#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/HKCELzyoH6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، أدرك محمد جاسم مرهون التعادل للمنتخب البحريني مرة ثانية.

فيديو : هدف منتخب #البحرين يدرك التعادل 2 - 2 على منتخب #العراق في الدقيقة 47 في نصف نهائي #خليجي24#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/u3Pq1cUzvC — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019

المصدر: RT