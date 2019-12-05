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المنتخب البحريني يتأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح

شاهد.. أهداف مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي "خليجي 24"

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي
AFP KHALED DESOUKI
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تجري في هذه اللحظات المباراة بين منتخبي العراق والبحرين ضمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" التي تستضيفها قطر لغاية الـ8 من ديسمبر الجاري.

وافتتح "أسود الرافدين" باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم.

وعادل المدافع عبد الله خالد الهزاع النتيجة للمنتخب البحريني في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

وأعاد إبراهيم بايش التقدم للمنتخب العراقي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، أدرك محمد جاسم مرهون التعادل للمنتخب البحريني مرة ثانية.

المصدر: RT

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