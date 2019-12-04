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5 لاعبين عرب بين المرشحين الـ 10 لجائزة الأفضل في القارة السمراء

الرياضة

5 لاعبين عرب بين المرشحين الـ 10 لجائزة الأفضل في القارة السمراء
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قلص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عدد اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019 من 30 إلى عشرة.

وضمت اللائحة 5 لاعبين عرب بينهم 3 من الجزائر هم: رياض محرز (مانشستر سيتي) وإسماعيل بن ناصر (ميلان) ويوسف بلايلي (أهلي جدة)، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح (ليفربول) والمغربي حكيم زياش (أياكس).

أما اللاعبون الآخرون في اللائحة فهم: السنغاليان ساديو ماني (ليفربول) وخاليدو كوليبالي (نابولي)، والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والنيجيري أوديون إيغالو (شانجهاي غرينلاند) والكاميروني أندريه أونانا (أياكس).

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وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 7 يناير المقبل خلال حفل خاص بالغردقة المصرية.

يذكر أن الفرعون صلاح توج بالجائزة الإفريقية في العامين الماضيين.

المصدر:  CAF_Online/twitter

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