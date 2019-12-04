5 لاعبين عرب بين المرشحين الـ 10 لجائزة الأفضل في القارة السمراء

قلص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عدد اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019 من 30 إلى عشرة.

وضمت اللائحة 5 لاعبين عرب بينهم 3 من الجزائر هم: رياض محرز (مانشستر سيتي) وإسماعيل بن ناصر (ميلان) ويوسف بلايلي (أهلي جدة)، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح (ليفربول) والمغربي حكيم زياش (أياكس).

أما اللاعبون الآخرون في اللائحة فهم: السنغاليان ساديو ماني (ليفربول) وخاليدو كوليبالي (نابولي)، والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والنيجيري أوديون إيغالو (شانجهاي غرينلاند) والكاميروني أندريه أونانا (أياكس).

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣



The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝



Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019pic.twitter.com/qqrhq25vMN — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

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وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 7 يناير المقبل خلال حفل خاص بالغردقة المصرية.

يذكر أن الفرعون صلاح توج بالجائزة الإفريقية في العامين الماضيين.

المصدر: CAF_Online/twitter