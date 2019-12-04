شاهد.. أول تعليق من رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 عاما)، نجم يوفنتوس الإيطالي، إن المنافسة بدأت للتو بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي (32 عاما)، قائد برشلونة.

وعند سؤال أحد الصحفيين لرونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2019: "هل انتهت المنافسة بينك وبين ميسي؟"، أجاب النجم البرتغالي بالقول: "المنافسة بدأت للتو".

"¿Si ha ACABADO la RIVALIDAD CRISTIANO-MESSI? ¡Está EMPEZANDO!".



La respuesta de CRISTIANO al más puro estilo CRISTIANO. #ChiringuitoBalónDeOropic.twitter.com/RrkGUEulc1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2019

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وتوج ميسي أول أمس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا، متفوقا على كل من الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وانفرد الساحر الأرجنتيني بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

المصدر: elchiringuitotv/twitter