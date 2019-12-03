رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ومن المنتظر أن يتولى المدرب الفرنسي القيادة الفنية للفريق عقب لقاء الزمالك مع نادي الشرقية في دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، على أن تكون المواجهة الرسمية الأولى له أمام فريق أول أغسطس الأنغولي ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.



ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) December 2, 2019

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هذا وكان مجلس إدارة نادي الزمالك إقد قرر إقالة الصربي، ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من تدريب الفريق بعد الخسارة بثلاثية أمام مازيمبي، السبت الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، فاز في 8 وتعادل مرة وخسر 4 مرات، كما توج مع الزمالك بلقب كأس مصر، بعد الانتصار على بيراميدز بنتيجة 3-0، وخسر كأس السوبر أمام الأهلي.

يذكر أن كارتيرون سبق له تدريب مازيمبي الكونغولي والذي حقق معه بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما تولى تدريب وادي دجلة، ثم العودة مجددا لمصر عبر بوابة النادي الأهلي في تجربة لم تستمر طويلا، وانتقل بعدها لتدريب الرجاء المغربي والذي قاده للفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية