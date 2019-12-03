بالفيديو.. ابن ميسي يخطف الأضواء لحظة الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

خطف الصغير، ماتيو ليونيل ميسي، الأضواء من الجميع في حفل مجلة "فرانس فوتبول"، مساء الاثنين، بردة فعله الفكاهية على تتويج والده بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، للمرة السادسة.

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة ماثيو صغير ميسي وهو يقفز فرحا لحظة إعلان فوز والده بالجائزة المرموقة، متفوقا على الثنائي الهولندي البرتغالي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.

MATTEO MESSI ES LO MEJOR DE LA NOCHE JAJAJAJAJAJAJA como lo amo pic.twitter.com/cRpgJ7V1BV — Aylin🌹 (@Ailubasconcello) December 2, 2019

Messi’s son Mateo reacting to his dad winning the Balon d’Or 😂😂 pic.twitter.com/lBb8xmhrrY — Footy Humour (@FootyHumour) December 2, 2019

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واكتسب الصغير "المشاغب" شهرة على نطاق واسع، بمشاكسة والده، وتشجيع خصوم برشلونة، حتى عندما يحضر لمشاهدة مباريات الفريق الكتالوني من مدرجات "كامب نو"، وكثيرا ما تحدث ميسي بطريقة ساخرة عن معاناته مع طفله ماثيو.

ويعتبر ماثيو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما تقتبس صوره لتعابير وجهه وكلمات والده عنه، لصناعة عبارات ساخرة، تلقى رواجا في عالم "السوشال ميديا".

المصدر: "تويتر"