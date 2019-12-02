شاهد.. "أقوى" ضربة قاضية في بطولة البرازيل
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أسقط المقاتل البرازيلي، ماركوس تايلاند، مواطنه، لوان سواريز، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "SFT18" للفنون القتالية المختلطة (MMA) في ساوباولو.
ووجه تايلاند ضربة قوية بمشط قدمه إلى الجهة اليمنى من وجه خصمه فأسقطه على أرض الحلبة من دون حراك، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال.
dead— Jolassanda (@Jolassanda1) December 1, 2019
head kick KO by Marcos Thailandes (SFT) pic.twitter.com/Mxy4SuhZk4
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وأبدى البعض إعجابهم بقوى الضربة.
يذكر أن المقاتل البرازيلي تايلاند يملك انتصارين في مسيرته المهنية حتى الآن.
المصدر:eurosport.ru
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