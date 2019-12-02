 
مباشر

شاهد.. "أقوى" ضربة قاضية في بطولة البرازيل

الرياضة

شاهد..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtk1

أسقط المقاتل البرازيلي، ماركوس تايلاند، مواطنه، لوان سواريز، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "SFT18" للفنون القتالية المختلطة (MMA) في ساوباولو.

ووجه تايلاند ضربة قوية بمشط قدمه إلى الجهة اليمنى من وجه خصمه فأسقطه على أرض الحلبة من دون حراك، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال.

إقرأ المزيد
مقاتل يطفئ الأنوار على خصمه بعد 16 ثانية بضربة قاضية
مقاتل يطفئ الأنوار على خصمه بعد 16 ثانية بضربة قاضية "مميتة" (فيديو)

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وأبدى البعض إعجابهم بقوى الضربة.

يذكر أن المقاتل البرازيلي تايلاند يملك انتصارين في مسيرته المهنية حتى الآن.

المصدر:eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على ذمة "معاريف".. وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: نأمل في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل