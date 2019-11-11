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مقاتل يطفئ الأنوار على خصمه بعد 16 ثانية بضربة قاضية "مميتة" (فيديو)

الرياضة

مقاتل يطفئ الأنوار على خصمه بعد 16 ثانية بضربة قاضية
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أسقط المقاتل الأمريكي كريستيان إدواردز مواطنه سيزار بينيت، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "Bellator 233" للفنون القتالية المختلطة (MMA) في أوكلاهوما.

وأطفأ كريستيان إدواردز الأنوار على خصمه بعد 16 ثانية فقط من بداية الجولة الأولى للنزال، عندما وجه ضربة قاضية "مميتة" بقدمه إلى حنك سيزار بينيت كاد أن يضع فكه في كفه وأسقطه على الأرض فاقدا للوعي.

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وحقق كريستيان إدواردز (21 عاما) انتصاره الثاني في مسيرته الاحترافية من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بينما مني سيزار بينيت (32 عاما) بالهزيمة في أول نزال له في القفص.

المصدر: وكالات 

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