أسقط المقاتل الأمريكي، كيفن لي، مواطنه غريغور غيليسبي بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ووجه كيفن لي ضربة قوية بمشط قدمه إلى الجهة اليمنى من وجه خصمه فأسقطه على أرض الحلبة من دون حراك، وتبعها بضربة بيده اليمنى في المكان نفسه، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال.

إقرأ المزيد

وحقق كيفن لي (27 عاما) بذلك انتصاره الثامن عشر حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

بينما تجرع غريغور غيليسبي (32 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 13 انتصارا متتاليا.

المصدر: وكالات