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بالفيديو.. الطاقم الطبي يتدخل لإيقاف المقاتل "المشاكس" دياز في مواجهة ماسفيدال

الرياضة

بالفيديو.. الطاقم الطبي يتدخل لإيقاف المقاتل
Gettyimages.ru
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فاز المقاتل الأمريكي، خورخي ماسفيدال على مواطنه نات دياز بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتفوق خورخي ماسفيدال على دياز الملقب بـ "الكنغر" والمشاكس بتصرفاته، على مدار الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي ويمنع دياز من خوض الجولة الرابعة بسبب إصابته بقطع في الحاجب الأيمن.

وأعلن الحكم إيقاف النزال الذي أقيم في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك، وفوز ماسفيدال بالضربة الفنية القاضية، أمام أنظار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان جالسا في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك.

بالفيديو.. الطاقم الطبي يتدخل لإيقاف المقاتل
Reuters

وحقق خورخي ماسفيدال (34 عاما) بذلك انتصاره الخامس والثلاثين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة.

بينما مني نات دياز (34 عاما) بالهزيمة الثانية عشرة مقابل 20 انتصارا.

المصدر: وكالات 

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