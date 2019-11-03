بالفيديو.. الطاقم الطبي يتدخل لإيقاف المقاتل "المشاكس" دياز في مواجهة ماسفيدال

فاز المقاتل الأمريكي، خورخي ماسفيدال على مواطنه نات دياز بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتفوق خورخي ماسفيدال على دياز الملقب بـ "الكنغر" والمشاكس بتصرفاته، على مدار الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي ويمنع دياز من خوض الجولة الرابعة بسبب إصابته بقطع في الحاجب الأيمن.

Diaz tags Masvidal and then Masvidal blows a kiss to the crowd. Unreal! #UFC244pic.twitter.com/mKp0b5lLJd — UFC (@ufc) 3 ноября 2019 г.

وأعلن الحكم إيقاف النزال الذي أقيم في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك، وفوز ماسفيدال بالضربة الفنية القاضية، أمام أنظار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان جالسا في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك.

It's over. Doctor calls a stop to this one due to a cut on Diaz's eye. #UFC244pic.twitter.com/F66UjSBsSo — UFC (@ufc) 3 ноября 2019 г.

Reuters

وحقق خورخي ماسفيدال (34 عاما) بذلك انتصاره الخامس والثلاثين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة.

بينما مني نات دياز (34 عاما) بالهزيمة الثانية عشرة مقابل 20 انتصارا.

المصدر: وكالات