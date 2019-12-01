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ميلان يستعيد ذاكرة الانتصارات (فيديو)

الرياضة

ميلان يستعيد ذاكرة الانتصارات (فيديو)
AFP MIGUEL MEDINA
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انتزع فريق ميلان فوزا ثمينا من مضيفه بارما في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمدافعه الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الزمن الأصلي للقاء.

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وحقق ميلان انتصاره الأول في آخر أربع مباريات، بعد هزيمتين وتعادل على التوالي، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، وقفز إلى المركز الحادي عشر في الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 18 نقطة، ويشغل المركز الثامن، حتى الآن، على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: وكالات

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