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أرسنال يواصل تخبطه في الدوري الإنجليزي

الرياضة

أرسنال يواصل تخبطه في الدوري الإنجليزي
AFP
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واصل نادي أرسنال نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واكتفى بتعادل جديد (2-2) مع مضيفه نوريتش سيتي اليوم الأحد، في الجولة الـ 14 من المسابقة.

وسجل ثنائية أرسنال، المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، في الدقيقتين 28 و56، بينما أحرز هدفي نورويتش، تيمو بوكي، وتود كانتويل، في الدقيقتين 21 و47.

وهذه المباراة السادسة على التوالي، التي يفشل فيها أرسنال في تحقيق نتيجة الفوز، والأولى التي يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد، السويدي فريدي ليونبيرغ، الذي خلف الإسباني أوناي إيمري، المقال بسبب سوء النتائج.

وبهذا التعادل، رفع "الغانرز" رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثامن، فيما وصل نوريتش للنقطة 11، ويحتل المركز الـ19.

المصدر: وكالات

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