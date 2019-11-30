حارس مرمى يجهش بالبكاء بعد حفاظه على عذرية شباكه في مباراة تاريخية (فيديو)

احتفل حارس مرمى وست هام يونايتد، ديفيد مارتن، بظهوره الأول مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو في سن 33 عاما، بشكل مثالي ومثير للعواطف.

وحافظ الحارس المخضرم على نظافة شباكه، وساهم بذلك في تحقيق فوز مفاجئ وثمين على فريق تشيلسي، في عقر داره، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة عشرة من "البريمير ليغ".

وأجهش مارتن بالبكاء بعد انتهاء المباراة، وذهب إلى الشباك والدموع تنهمر من عينيه قبل أن يعود إلى الملعب وينزل على الأرض ويدخل في نوبة بكاء ليحضر زملاؤه للاحتفال معه والإشادة بأدائه خلال المباراة.

بلقاءه الأول مع الفريق، حارس وست هام ديڤيد مارتن كان مليئ بالعواطف بعد مشاركته لأول مرة بمسيرته في البريميرليغ (عمره 33) وخروجه بشباك نظيفة❤️.



pic.twitter.com/JXfQJ0NO1F — EPL World (@EPLworld) November 30, 2019

وانتظر ديفيد مارتن وقتا طويلا للمشاركة أساسيا مع وست هام يونايتد، وجاء ذلك بعد إصابة الحارس الأساسي البولندي لوكاس فابيانسكي، ليخوض مباراته الأولى في "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات