شاهد.. ليفربول يفلت من كمين برايتون

خرج فريق ليفربول من عنق الزجاجة أمام ضيفه برايتون (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم الهولندي، فيرجيل فان ديك، صخرة دفاع "الريدز" هدفيه، في الدقيقتين (18 و24) بتسديدتين رائعتين بالرأس.

Trent with the free kick and Van Dijk with the finish to make it 1-0#LFCpic.twitter.com/piOi15ZvZT — 🏆🏆🏆 Love4 Liverpool FC 🏆🏆🏆 (@Love4LFC) 30 ноября 2019 г.

REPEAT



He'll pass the ball,

Calm as you like,

He's Virgil van Dijk,

He's Virgil van Dijk… pic.twitter.com/RQI6WbPnZ4 — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (@estoesanfield_) 30 ноября 2019 г.

بينما سجل المدافع، لويس دينك، هدف تقليص الفارق للضيوف، بحلول الدقيقة 79، بتسديدة من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف في غفلة من حارس المرمى الإسباني أدريان كاستيو، الذي كان يوجه لاعبي حائط الصد، وذلك عقب لحظات من دخوله أرض ملعب "أنفيلد" بدلا من زميله حارس المرمى البرازيلي، أليسون باكير، الذي تلقى البطاقة الحمراء لتصديه لكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

المصدر: RT