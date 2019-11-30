أسدى فريق نيوكاسل يونايتد خدمة ثمينة لفريق ليفربول، بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي نيوكاسل يونايتد كل من، المدافع الهولندي ويترو فيليمز، ولاعب خط الوسط، جونجو شيلفي، في الدقيقتين (25 و88) على الترتيب.

بينما سجل هدفي الضيوف كل من اللاعبين، رحيم سترلينغ، والبلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقتين (22 و82) على التوالي.

واكتفى مانشستر سيتي، حامل اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 29 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني للدوري، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين المتصدر ليفربول، قبل مباراته أمام ضيفه برايتون، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 16 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، وبانتظار نتائج المباريات الأخرى.

المصدر: RT