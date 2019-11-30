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شاهد.. ليفربول يهز شباك برايتون

الرياضة

شاهد.. ليفربول يهز شباك برايتون
Globallookpress
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تقدم فريق ليفربول على ضيفه برايتون (2-0)، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم الهولندي، فيرجيل فان ديك، صخرة دفاع "الريدز" هدفيه، في الدقيقتين (18 و24) بتسديدتين رائعتين بالرأس.      

 

المصدر: RT

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