شاهد.. ليفربول يهز شباك برايتون

تقدم فريق ليفربول على ضيفه برايتون (2-0)، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم الهولندي، فيرجيل فان ديك، صخرة دفاع "الريدز" هدفيه، في الدقيقتين (18 و24) بتسديدتين رائعتين بالرأس.

Trent with the free kick and Van Dijk with the finish to make it 1-0#LFCpic.twitter.com/piOi15ZvZT — 🏆🏆🏆 Love4 Liverpool FC 🏆🏆🏆 (@Love4LFC) 30 ноября 2019 г.

REPEAT



He'll pass the ball,

Calm as you like,

He's Virgil van Dijk,

He's Virgil van Dijk… pic.twitter.com/RQI6WbPnZ4 — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (@estoesanfield_) 30 ноября 2019 г.

المصدر: RT