كلوب يوجه رسالة "مؤثرة" إلى عائلات ضحايا كارثة "هيلزبره"

أكد الألماني يورغن كلوب على دعمه الكامل لعائلات ضحايا كارثة "هيلزبره" التي راح ضحيتها 96 مشجعا لليفربول عام 1989، خلال مباراته أمام نوتينغام فورست، ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.

واتهمت شرطة "يوركشاير" حينها جماهير الريدز بالتسبب في تلك الكارثة نتيجة ثمالتها، ولكن بعد 27 عاما، قالت هيئة المحلفين إن الشرطة أخفقت قبل وأثناء مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمام نوتينغام فورست، وكانت السبب الرئيس خلف عدد الوفيات الكبير.

بينما أصدرت محكمة بريستون كراون حكمها، يوم أمس الخميس، ببراءة ديفيد داكنفيلد، قائد الشرطة في يوم حدوث الكارثة والمتهم الأول في القضية، من تهمة الإهمال الجسيم والقتل الخطأ.

وأعرب كلوب عن تضامنه وفريقه ليفربول مع عائلات الضحايا، بقوله: "نحن متعاطفون مع عائلات الضحايا ونقدم لهم دعمنا الكامل. يمكنني أن أشعر بمدى إحباطهم وحزنهم، في ما يبدو أن هذا سيكون الحكم النهائي في القضية".

Jürgen Klopp has conveyed his and LFC’s continuing support for the Hillsborough families following the verdict in the retrial. — Liverpool FC (@LFC) 29 ноября 2019 г.

وأضاف: "لقد جئت إلى إنجلترا قبل أربع سنوات، وبت أعلم وأتفهم ماذا تعني هذه القضية بالنسبة لعائلات وأصدقاء الضحايا. لقد قابلت العديد منهم، وخاصة مارغريت أسبينال في أكثر من مناسبة، وأدرك جيدا كم حاربوا في سبيل تحقيق العدالة".

واختتم المدرب الألماني حديثه: "سنقف بجانبهم دائما ولهم منا كل الدعم والتقدير، وأنا واثق أن الجميع في النادي سيتشاركون معنا نفس الموقف".

المصدر: وكالات