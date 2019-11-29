النجم المصري صلاح يلعب كرة السلة

مارس النجم المصري محمد صلاح لعبة كرة السلة خلال حصة تدريبية لفريق ليفربول، استعدادا لمباراته أمام برايتون، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمد صلاح صورا عبر حسابه على موقع "تويتر" تظهره وهو يتدرب على كرة السلة.

وشارك النجم المصري مع "الريدز" في 11 مباراة ضمن البريمير ليغ، هذا الموسم، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

ويتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري، برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

المصدر: وكالات