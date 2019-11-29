بالفيديو.. "كيمو الخارق" يحرز هدفين متتاليين للعنابي
تقدم المنتخب القطري على نظيره اليمني، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
وافتتح المدافع القطري عبد الكريم حسن "كيمو" التسجيل "للعنابي"، في الدقيقة 29 مستفيدا من خطأ دفاعي ساذج.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 1-0 على #اليمن في الدقيقة 29 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/aXSeaBS5HW— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29. november 2019
وعاد أفضل مدافع في آسيا ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 37، من عمر المباراة على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 2 - 0 على #اليمن في الدقيقة 37 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/JAaAUvZF2i— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29. november 2019
المصدر: RT