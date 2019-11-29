بالفيديو.. "كيمو الخارق" يحرز هدفين متتاليين للعنابي

تقدم المنتخب القطري على نظيره اليمني، في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وافتتح المدافع القطري عبد الكريم حسن "كيمو" التسجيل "للعنابي"، في الدقيقة 29 مستفيدا من خطأ دفاعي ساذج.

وعاد أفضل مدافع في آسيا ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 37، من عمر المباراة على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.

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المصدر: RT