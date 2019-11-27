حصل الدولي البرتغالي الشاب، جواو فيليكس، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، على جائزة الفتى الذهبي لعام 2019، التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وفاز جواو فيليكس بجائزة "الفتى الذهبي" التي تقدم لأفضل لاعب شاب في أوروبا تحت 21 عاما، بعد أن نال 332 صوتا، مقابل 175 صوتا لوصيفه النجم الإنجليزي، جادون سانتشو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل:

[#GoldenBoy] Le classement du Golden Boy 2019 :



1️⃣João Félix🇵🇹: 332 🗳

2️⃣Sancho🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: 175 🗳

3️⃣Havertz🇩🇪: 75 🗳

4️⃣Haaland🇳🇴: 74 🗳

5️⃣De Ligt🇳🇱 : 71 🗳

6️⃣Fati🇪🇸: 49 🗳

7️⃣Foden🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: 46 🗳

8️⃣Donnarumma🇮🇹: 37 🗳

9️⃣Zaniolo🇳🇱: 36 🗳

🔟Malen🇳🇱: 35 🗳 pic.twitter.com/3RqMZlcqDA — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 27 ноября 2019 г.

1- جواو فيليكس (البرتغال)، اتلتيكو مدريد ، 332 صوتا.

2- سانشو (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند، 175 صوتا.

3- كاي هافيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن، 75 صوتا.

4- إيرلينج هالاند (النرويج)، ريد بول سالزبورغ، 74 صوتا.

5- ماتياس دي ليخت (هولندا)، يوفنتوس، 71 صوتا.

6- أنسو فاتي (إسبانيا)، برشلونة، 49 صوتا.

7- فيل فودين (إنجلترا)، مانشستر سيتي، 46 صوتا.

8- جانلويجي دوناروما، (إيطاليا)، ميلان، 37 صوتا.

9- نيكولو زانيولو (إيطاليا)، روما، 36 صوتا.

10- دونييل مالين (هولندا)، ايندهوفن، 35 صوتا.

وتألق جواو فيليكس (20 عاما) مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي، في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 15 هدفا، وصنع سبعة آخرين، لينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد، الصيف الماضي في صفقة ضخمة قدرت بـ 126 مليون يورو.

وشارك النجم البرتغالي الصاعد في الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد في 13 مباراة، حتى الآن، وأحرز ثلاثة أهداف.

المصدر: وكالات