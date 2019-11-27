بطل أردني يرفض مواجهة إسرائيلي في تركيا (صور)

رفض البطل الأردني في رياضة الكيك بوكسينغ، محمد عيد، منازلة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للعبة المقامة في أنطاليا التركية.

وقرر عيد الانسحاب بعدما وضعته القرعة في مواجهة منافس إسرائيلي.

وكتب البطل الأردني عبر صفحته على "فيسبوك": "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. بعد تدريب متواصل لعدة أشهر مع المنتخب الأردني وبعد الوصول إلى أنطاليا للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ.. جاءت قرعتي مع لاعب الكيان الصهيوني فقررت عدم المشاركة إذ أن الوطن مبدأ والمبادئ لا تسقط.. فكان من السهل علي أن أتنحي عن حلم الفوز بالبطولة على أن أقف بمواجهة الإسرائيلي على الرغم أنني كنت على استعداد كامل للحصول على ذهبية بطولة العالم وبكل قوة.. لن أنزل نفسي إلى منزلة لا تليق بي ولا ببلدي الأردن الحبيب".

وأضاف: "نعم الخيرة فيما اختاره الله والحمد لله.. والقادم أفضل وبإذن الله سيكون لي مشاركات في بطولات أخرى".

يذكر أن انتقادات لاذعة طالت مؤخرا لاعب المنتخب الأردني للجوجيتسو، حمزة الرشيد، بعد منازلته لاعبا إسرائيليا في نهائي بطولة العالم بأبو ظبي، ووقوفه على منصة التتويج بعد خسارته أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

المصدر: وكالات