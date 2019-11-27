بوتين يزور النادي الذي تدرب فيه الجودو (فيديو)

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر نادي "توربوسترويتل" للجودو في مدينة سان بطرسبورغ، الواقع في البناء الذي كان يتدرب فيه رياضتي الدفاع عن النفس "سامبو" والجودو.

وتجول بوتين خلال زيارته في المبنى الذي كان يقع فيه النادي الرياضي التابع لمصنع لينينغراد للتعدين سابقا، وكان يمارس فيه الرئيس رياضتي السامبو والجودو تحت إشراف المدرب أناتولي راخلين.

Встретились два ученика одного тренера: Путин приехал в свой родной клуб дзюдо «Турбостроитель» pic.twitter.com/kIvOUYQp0V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Путин поговорил с молодыми дзюдоистами-тяжеловесами и восхитился габаритами одного из них pic.twitter.com/MJwjXSzzkQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2019 г.

وتحدث فلاديمير بوتين خلال زيارته مع المحاربين القدامى والرياضيين في النادي، ومن ثم قام بتسليم جوائز الدولة هناك.

المصدر: وكالة "إنتر فاكس"