ملاك مانشستر سيتي بصدد بيع حصة من النادي

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "سيتي لكرة القدم"، مالكة نادي مانشستر سيتي، بصدد بيع حصة قيمتها 500 مليون دولار لشركة "سيلفر ليك" الأمريكية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "سيلفر ليك"، ستشتري أكثر من عشرة في المئة من المجموعة التي تسيطر عليها أبوظبي، مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان رسمي في هذا الصدد قريبا وربما اليوم الأربعاء.

وأفادت "فايننشال تايمز"، بأن الإماراتي خلدون المبارك رئيس مجموعة "سيتي لكرة القدم"، وإيغون دوربان، الشريك الإداري لـ"سيلفر ليك"، وقعا الاتفاق السبت الماضي.

وأضاف التقرير أن أبوظبي تخطط للاحتفاظ بحصة الأغلبية في المجموعة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية تعتزم الإبقاء على حصتها لنحو عشر سنوات لكنها قد تسعى أيضا للتخارج عبر طرح عام أولي أو بيعها لمستثمر خاص آخر.

وحقق "السيتي" حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إيرادات بلغت 535.2 مليون جنيه إسترليني في 2018-2019، في خامس عام على التوالي من الربحية والحادي عشر تواليا من تسجيل نمو في الإيرادات في ظل ملكية أسرة أبوظبي الحاكمة له.

وتوج النادي العام الماضي بثلاثة ألقاب محلية في إنجاز غير مسبوق.

المصدر: رويترز