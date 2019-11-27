 
مباشر

مباريات هامة الليلة في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

مباريات هامة الليلة في دوري أبطال أوروبا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mskl

تقام اليوم الأربعاء 8 مباريات هامة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لعل أبرزها موقعة برشلونة ودورتموند، التي ستحدد نتيجتها بشكل كبير معالم المجموعة السادسة.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

المجموعة الخامسة

ليفربول – إنجلترا # نابولي – إيطاليا – الساعة 23:00

كي آر سي جينك – بلجيكا # ريد بول سالزبورغ – النمسا – الساعة 23:00.

المجموعة السادسة

سلافيا براغ – التشيك # إنتر ميلان – إيطاليا – الساعة 23:00

برشلونة – إسبانيا # بوروسيا دورتموند - ألمانيا - الساعة 23:00.

المجموعة السابعة  

زينيت بطرسبورغ – روسيا # ليون – فرنسا – الساعة 20:55

لايبزيغ – ألمانيا # بنفيكا – البرتغال – الساعة 23:00.

المجموعة الثامنة

فالنسيا – إسبانيا # تشيلسي – إنجلترا – الساعة 20:55

ليل – فرنسا # أياكس أمستردام – هولندا – الساعة 23:00.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات إسعاف خارقة السرعة في دبي!