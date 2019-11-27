مباريات هامة الليلة في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء 8 مباريات هامة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لعل أبرزها موقعة برشلونة ودورتموند، التي ستحدد نتيجتها بشكل كبير معالم المجموعة السادسة.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

المجموعة الخامسة

ليفربول – إنجلترا # نابولي – إيطاليا – الساعة 23:00

كي آر سي جينك – بلجيكا # ريد بول سالزبورغ – النمسا – الساعة 23:00.

المجموعة السادسة

سلافيا براغ – التشيك # إنتر ميلان – إيطاليا – الساعة 23:00

برشلونة – إسبانيا # بوروسيا دورتموند - ألمانيا - الساعة 23:00.

المجموعة السابعة

زينيت بطرسبورغ – روسيا # ليون – فرنسا – الساعة 20:55

لايبزيغ – ألمانيا # بنفيكا – البرتغال – الساعة 23:00.

المجموعة الثامنة

فالنسيا – إسبانيا # تشيلسي – إنجلترا – الساعة 20:55

ليل – فرنسا # أياكس أمستردام – هولندا – الساعة 23:00.

المصدر: RT