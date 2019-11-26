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"خليجي 24".. إصابة القطري الراوي بكسر في الساق أمام العراق.. (فيديو)

الرياضة

@QFA
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، إصابة مدافع منتخب "العنابي" بسام الراوي، بكسر في الساق اليمنى خلال المباراة الافتتاحية أمام العراق، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد القطري عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الراوي يعاني من كسر في الساق اليمنى ويحتاج لتدخل جراحي، وسيغيب عن مشوار بطولة "خليجي 24".

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وتعرض بسام الراوي (21 عاما)، العراقي الأصل، لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة من أمامه.

المصدر: "@QFA" 

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