"خليجي 24".. إصابة القطري الراوي بكسر في الساق أمام العراق.. (فيديو)

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، إصابة مدافع منتخب "العنابي" بسام الراوي، بكسر في الساق اليمنى خلال المباراة الافتتاحية أمام العراق، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد القطري عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الراوي يعاني من كسر في الساق اليمنى ويحتاج لتدخل جراحي، وسيغيب عن مشوار بطولة "خليجي 24".

اصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة

ماتشوف شر يا بطل #منتخب_قطر#خليجي24pic.twitter.com/Z7AUQ7raIr — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) 26 ноября 2019 г.

تبديل إضطراري لمنتخبنا الوطني بخروج بسام الراوي ونزول سالم الهاجري بديلاً له د83 #خليجي24#قطر_العراقpic.twitter.com/Uo1CZFMGsV — قنوات الكاس (@alkasschannel) 26 ноября 2019 г.

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وتعرض بسام الراوي (21 عاما)، العراقي الأصل، لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة من أمامه.

المصدر: "@QFA"