شاهد.. مقاتلة تكسر يد منافستها

أصيبت المقاتلة المكسيكية، ليليان بورخا، بكسر في يدها خلال النزال الذي جمعها مع الأمريكية، بيرل غونزاليس، ضمن دورة "Combat Jiu-Jitsu Worlds 3" لرياضة الفنون القتالية، في المكسيك.

واضطرت المقاتلة ليليان بورخا للاستسلام "الإخضاع" بعد تثبيت ذراعها من قبل الأمريكية، وأشارت الأخيرة إلى أن منافستها تعاني من إصابة في يدها، واتضح فيما بعد أنها أصيبت بكسر فيها.

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واعتذرت المقاتلة الأمريكية، في وقت لاحق، عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" من منافستها، وتمنت لها الشفاء العاجل.

وحققت بيرل غونزاليس (33 عاما) 10 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية، مقابل أربع هزائم.

المصدر: وكالات