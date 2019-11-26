مقاتل يهزم خصمه بالفنية القاضية "بالصفعات".. فيديو

فاز المقاتل المكسيكي نينو ماروكوين على مواطنه تيتو كاسترو بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة " CJJ Worlds 3" لرياضة الفنون القتالية "الجوجوتسو".

وأسقط نينو ماروكوين الملقب بـ "المجنون" خصمه على أرض الحلبة وانهال عليه بالصفعات، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، معلنا خسارة تيتو كاسترو، الذي تلطخ وجهه بالدماء، بالضربة الفنية القاضية.

يذكر أن نينو ماروكوين خاض 10 نزالات على حلبات رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، وحقق 7 انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات