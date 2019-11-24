الهلال السعودي يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه
توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، الأحد، عقب فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0، في إياب نهائي البطولة ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه.
وسجل هدفي الفريق السعودي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.
👑 of Asia. @Alhilal_FC have finally claimed their long-awaited 1⃣st #ACL 🏆— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 24, 2019
🎉 Congratulations to the 🇸🇦 giants! pic.twitter.com/u7Fm2xV3T9
وبذلك تمكن الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، قد انتهت بتفوق الهلال بهدف دون رد في الرياض.
شاهد هدفي #الهلال السعودي في مرمى اوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الاياب #دوري_أبطال_آسيا#ACLFinalpic.twitter.com/BormRVINKb— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2019
شاهد فيديو تتويج نادي #الهلال السعودي بطلا لـ #دوري_أبطال_آسيا 2019 #ACLFinalpic.twitter.com/zmH9kZSxqu— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2019
المصدر: RT