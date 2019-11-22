مصر تتوج بكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما

توج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما، بفوزه في المباراة النهائية اليوم الجمعة على نظيره منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف بعد التمديد.

وافتتح المنتخب المصري باب التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق كريم العراقي، وعادل منتخب ساحل العاج النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة عن طريق أبو بكر دومبيا، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين.

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للمنتخب المصري ليتوج "الفراعنة" باللقب القاري.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء المنتخب المصري الأولمبي وجماهير الشعب المصري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما، مشيدا بما اتسم به أعضاء المنتخب من مستوى أداء جماعي راق، وروح عالية، بإدارة فنية مميزة من قبل جهاز فني وطني، كما وجه السيسي تحية تقدير للجمهور المصري لمساندته وتشجيعه للمنتخب بشكل مثالي وحضاري.

أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.

إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 22, 2019

المصدر: وكالات