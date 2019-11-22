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شاهد.. تامر حسني يحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية في القاهرة

الرياضة

شاهد.. تامر حسني يحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية في القاهرة
EFA/twitter
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أحيا المطرب المصري، تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية، دون 23 عاما، التي سيسدل الستار عليها في القاهرة، اليوم الجمعة.

وقدم حسني أغنية خاصة باسم "جيل جديد"، وسط تفاعل كبير من الجماهير المصرية، التي ملأت مدرجات ملعب القاهرة الدولي، قبل انطلاق نهائي البطولة بين منتخبي "الفراعنة" وساحل العاج.

وعقب الأغنية، أدى الفنان أحمد عصام فقرة موسيقية، مع استخدام مبهر للأضواء والألعاب النارية.

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واستمر الحفل حوالي 20 دقيقة، بينما نال منتخب مصر الأولمبي استقبالا مميزا من المشجعين، بعد نزوله الملعب لأداء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة النهائية.

المصدر: وكالات

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