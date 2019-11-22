شاهد.. تامر حسني يحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية في القاهرة
أحيا المطرب المصري، تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية، دون 23 عاما، التي سيسدل الستار عليها في القاهرة، اليوم الجمعة.
وقدم حسني أغنية خاصة باسم "جيل جديد"، وسط تفاعل كبير من الجماهير المصرية، التي ملأت مدرجات ملعب القاهرة الدولي، قبل انطلاق نهائي البطولة بين منتخبي "الفراعنة" وساحل العاج.
وعقب الأغنية، أدى الفنان أحمد عصام فقرة موسيقية، مع استخدام مبهر للأضواء والألعاب النارية.
😍🤩🎇 #TotalAFCONU23pic.twitter.com/GJs8GhxIZ5— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 22, 2019
An unforgettable night in Cairo! 🇪🇬🎇 #TotalAFCONU23pic.twitter.com/U3lWCgtoJn— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
🔴 احماء الفراعنة استعدادا لمواجهة الأفيال.... 🇪🇬🎉#ادعم_المنتخب_الاوليمبي#Efa#Efasocial#AFCONU23pic.twitter.com/lSGos2GVoT— EFA.eg (@EFA) November 22, 2019
🔴اجواء احتفالية رائعة في استاد القاهرة .... 🇪🇬🎉#ادعم_المنتخب_الاوليمبي#Efa#Efasocial#AFCONU23pic.twitter.com/ZSbL58kNnw— EFA.eg (@EFA) November 22, 2019
واستمر الحفل حوالي 20 دقيقة، بينما نال منتخب مصر الأولمبي استقبالا مميزا من المشجعين، بعد نزوله الملعب لأداء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة النهائية.
المصدر: وكالات