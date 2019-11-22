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بالفيديو.. ظهور غريب للاعبي "الفراعنة" قبل نهائي أمم إفريقيا

الرياضة

بالفيديو.. ظهور غريب للاعبي
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ظهر لاعبو المنتخب المصري مرتدين أقنعة لحظة وصولهم إلى ملعب القاهرة الدولي قبيل مباراتهم أمام ساحل العاج في نهائي كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما.

وظهر لاعبو المنتخب الأولمبي المصري مرتدين أقنعة تشبه القناع الخاص بالمسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابل" والذي حقق مبيعات ضخمة عبر الإنترنت بعد الشهرة التي اكتسبها من المسلسل.

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وكانت المنتخبات الإفريقية قد اشتهرت في الآونة الأخيرة بعادات مختلفة قبل المباريات العصيبة والحاسمة، حيث يعتمد البعض على الرقصات الإفريقية الشهيرة أو الأغاني والهتاف معا، لكن "الفراعنة" كان لهم ظهور مختلف تماما عن الآخرين اليوم.

وستنطلق المباراة النهائية بين منتخبي مصر وساحل العاج اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة (21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

المصدر: وكالات

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