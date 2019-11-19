أمم إفريقيا دون 23 عاما.. مصر تتأهل للنهائي وتخطف بطاقة المشاركة في الأولمبياد
تأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما التي تستضيفها مصر.
وسجل أهداف ثلاثية "الفراعنة" كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، في الدقيقتين 84 و89.
وصعد المنتخب المصري للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه، بعد غياب عن أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
🇪🇬 S C E N E S 🇪🇬— CAF (@CAF_Online) November 19, 2019
#TotalAFCONU23pic.twitter.com/gnvQU6Kfy0
🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #TotalAFCONU23@EFA@Pharaohspic.twitter.com/kU302Xtumg— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019
وسيواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية للبطولة، منتخب ساحل العاج الفائز بدوره في مباراة نصف النهائي الثانية على نظيره الغاني بركلات الجزاء 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
Who'll lift the #TotalAFCONU23 trophy? 🏆— CAF (@CAF_Online) November 19, 2019
Semi-Final results of the #TotalAFCONU23— CAF (@CAF_Online) November 19, 2019
🇨🇮 & 🇪🇬 qualify to the final! pic.twitter.com/F3vGeHK3EC
يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة سيشاركون في أولمبياد طوكيو العام المقبل.
وهنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منتخب بلاده لتأهله لأولمبياد طوكيو 2020، مشيدا بمستوى أداء جميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز، وبالقيادة المتميزة من الجهاز الفني.
المصدر: وكالات