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أمم إفريقيا دون 23 عاما.. مصر تتأهل للنهائي وتخطف بطاقة المشاركة في الأولمبياد

الرياضة

أمم إفريقيا دون 23 عاما.. مصر تتأهل للنهائي وتخطف بطاقة المشاركة في الأولمبياد
EFA/twitter
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تأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما التي تستضيفها مصر.

وسجل أهداف ثلاثية "الفراعنة" كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، في الدقيقتين 84 و89.

وصعد المنتخب المصري للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه، بعد غياب عن أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وسيواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية للبطولة، منتخب ساحل العاج الفائز بدوره في مباراة نصف النهائي الثانية على نظيره الغاني بركلات الجزاء 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة سيشاركون في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وهنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منتخب بلاده لتأهله لأولمبياد طوكيو 2020، مشيدا بمستوى أداء جميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز، وبالقيادة المتميزة من الجهاز الفني.

المصدر: وكالات

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