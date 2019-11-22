الحرب على مورينيو بدأت بتغريدة كاذبة

بدأت الحرب الإعلامية سريعا على البرتغالي جوزيه مورينيو بعد ساعات قليلة من عودته لعالم التدريب، وهذه المرة السلاح كان باستخدام تغريدة كاذبة منسوبة للاعب الوسط ديلي آلي.

وعاد مورينيو من بوابة توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، وانتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قامت بنقلها العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية لتغريدة يعود تاريخها إلى 3 أكتوبر عام 2012 منسوبة إلى اللاعب آلي.

وكتب "آلي" حسب الصورة: "لا يمكن أن أكون الوحيد الذي يظن أن مورينيو مدرب مبالغ في تقديره ومغرور للغاية، هذا ما يجعله مدربا سيئا، أنا سعيد لأنني لن أعمل معه في أي وقت".

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لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أثبتت أن التغريدة المنسوبة إلى آلي مزيفة، وهي مجرد محاولة من مجهولين لتوريط اللاعب في مشكلة مع مدربه الجديد، وخلق أجواء متوترة داخل "السبيرز" في هذه المرحلة الانتقالية فنيا.

وأكدت الصحيفة أن أول نشط لديلي آلي على حسابه في "تويتر" يعود إلى تاريخ 22 ديسمبر عام 2013، عندما كان عمره آنذاك 17 عاما ويلعب مع فريق ميلتون كينز دونز قبل أن ينضم إلى توتنهام في 2015.

وكان قد أعلن توتنهام منذ يومين، عن التعاقد مع المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد مورينيو، بعقد يمتد حتى عام 2023.

المصدر: وكالات