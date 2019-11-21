مورينيو ممنوع من دخول سوق الانتقالات الشتوية في توتنهام

أبلغت إدارة نادي توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الجديد للفريق، بعدم نيتها عقد أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، أخبر مورينيو أثناء المفاوضات بين الطرفين بأن النادي لا يستطيع دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وعليه العمل مع مجموعة اللاعبين الحاليين، إضافة لأكاديميات الشباب بالنادي.

في المقابل طلب مورينيو من رئيس النادي أن لا يتم بيع مهاجمه هاري كين الذي يعتبر أن لا غنى عنه في تشكيلته.

José Mourinho told Tottenham have no money to spend in January https://t.co/OfKUPw7ciJ — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) November 21, 2019

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وأضافت الصحيفة أن توتنهام مطالب بسداد مبالغ كبيرة بسبب تكاليف ملعبه الجديد، ولا مجال لضم لاعبين جدد، وطالب مورينيو بضرورة الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة من أجل زيادة المداخيل المالية للنادي.

ويحتل توتنهام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بعد مرور 12 جولة في الموسم الحالي.

المصدر:theguardian