بعد عودة مورينيو.. ما هو ترتيب أعلى 10 أجور للمدربين في العالم؟

عودة البرتغالي جوزيه مورينيو مجددا إلى الساحة التدريبية بعد توليه الإشراف على توتنهام الإنجليزي والكشف عن راتبه السنوي، أثارا التكهنات حول المدرب الأعلى أجرا في العالم.

وبحسب بعض التقارير فإن مورينيو سيتقاضى راتبا مضاعفا عما كان يتقاضاه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ وقع المدرب البالغ 56 عاما على عقد مدته 3 مواسم ونصف بنفس الشروط المالية التي كان يحصل عليها مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنها المرة الأولى التي ستدفع خلالها إدارة توتنهام هذا الراتب الضخم لمدرب الفريق.

وعاد مورينيو مجددا للمنافسة مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ليس في البريميرليغ فقط، بل حول المدرب الأعلى أجرا في العالم.

Jose Mourinho becomes SECOND highest paid manager in the world ahead of Zinedine Zidane and Jurgen Klopp with £15m-a-year Tottenham deal https://t.co/glaPbyi2I2 — MailOnline Sport (@MailSport) November 20, 2019

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وتصدر الكتالوني غوارديولا القائمة حيث يتقاضى مدرب مانشستر سيتي 20 مليون جنيه إسترليني سنويا، يليه البرتغالي مورينيو بـ15 مليون جنيه.

وفي المرتبة الثالثة جاء الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يتولى مهمة الإشراف الفني في أتلتيكو مدريد منذ عام 2011، وفاز بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014، ويتقاضى 13 مليون جنيه.

وفي المرتبة الرابعة حل الإسباني رافاييل بينيتز الذي يقود حاليا تدريب داليان أربين الصيني، ويتقاضى مدرب ريال مدريد الأسبق ما يقرب من 11.5 مليون جنيه إسترليني متفوقا على الثنائي الإيطالي فابيو كانافور مدرب جوانغجو إفرجراند الصيني والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حيث يتقاضى كل منهما حوالي 10 ملايين جنيه استرليني سنويا.

وفي المرتبة السابعة أتى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، إذ يحصل على 9 ملايين جنيه إسترليني.

ويتقاضى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي ما يقرب من 8 ملايين جنيه متساويا مع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني.

وحل في آخر ترتيب قائمة الـ10 الأعلى أجورا، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، حيث يتقاضى 7 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

المصدر:dailymail.co.uk