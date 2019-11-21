رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر: متحمسون للترحيب بالعالم عام 2022

صرح رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر، حسن الذوادي، بأن التحضيرات لاستضافة المونديال تسير على قدم وساق استعدادا للعرس الكروي الذي سينطلق بعد ثلاثة أعوام وبالتحديد في 21 نوفمبر 2022.

وأشار الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، ورئيس اللجنة المنظمة للمونديال القطري، حسن الزوادي، في لقاء أجراه مع موقع اللجنة العليا، إلى أن قطر والمنطقة تتطلعان للترحيب بالمشجعين المتوقع قدومهم إلى قطر من مختلف دول العالم لحضور مباريات المونديال الكروي الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة عام 2022.

ثلاثة أعوام تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم @fifacom_ar قطر ٢٠٢٢™

يشكر فريق @Roadto2022 الجمهور والمتابعين على دعمهم المتواصل لأول مونديال يستضيفه الوطن العربي.#الوعد_٢٠٢٢pic.twitter.com/dqLU1b7eiM — Road to 2022 (@roadto2022) November 21, 2019

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وصرح الذوادي بأن التحضيرات الجارية لاستضافة المونديال تسير على قدم وساق استعدادا لاستضافة البطولة، كما وصف استضافة قطر لبطولتي كأس الخليج العربي 24 (خليجي 24)، وكأس العالم للأندية، بالفرصة الذهبية التي ستسمح باختبار استعدادات الدولة وكفاءة المنشآت الرياضية لاستضافة الكرنفال الكروي عام 2022.

وأشار الزوادي إلى أن المشجعين والزوار القادمين من مختلف دول العالم لحضور المونديال سيحظون بتجربة لا مثيل لها نظرا لاعتدال الطقس في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى استمتاعهم بكرم الضيافة العربية التي يعرف بها سكان دولة قطر والمنطقة.

وأشار الذوادي، الذي قاد منذ عام 2009 مسيرة قطر نحو استضافة المونديال، إلى ما يتضمنه إرث البطولة من أهداف قيمة تهدف في المقام الأول إلى ترك تأثيرات إيجابية اجتماعية واقتصادية وإنسانية يدوم أثرها لأعوام حتى بعد إسدال الستار على المونديال، كالإسهام في تبديد الصور النمطية عن دولة قطر والمنطقة بشكل عام.

المصدر: الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر