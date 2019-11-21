3 أعوام على انطلاق المونديال "الأقصر" في التاريخ والأول في الشتاء

في مثل هذا اليوم بعد ثلاثة أعوام وبالتحديد في 21 نوفمبر 2022 ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وستستمر البطولة 28 يوما لغاية 18 ديسمبر.

وسيكون المونديال القطري آخر مونديال يشارك فيه 32 منتخبا، حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركة 48 منتخبا في نسخة مونديال 2026 والتي ستقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (تنظيم مشترك).

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ويعتبر مونديال قطر الأقصر في تاريخ المونديالات التي يشارك فيها 32 منتخبا، وبالتحديد منذ نسخة مونديال فرنسا عام 1998، الذي كان أول مونديال يشارك فيه 32 منتخبا بدلا عن 24 منتخبا كما جرت العادة في المونديالات الأربعة التي سبقته. وقبلها كانت المشاركة بـ16 منتخبا أو أقل.

كما يعتبر المونديال القطري أول مونديال في التاريخ تستضيفه دولة عربية، والأول الذي سيقام في فصل الشتاء، حيث أقيمت جميع النسخ الـ21 السابقة من العرس الكروي العالمي في فصل الصيف.

المصدر: RT