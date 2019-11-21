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قطر تتعهد لمحمد صلاح قبل كأس العالم للأندية

الرياضة

قطر تتعهد لمحمد صلاح قبل كأس العالم للأندية
AFP STRINGER
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حصل نادي ليفربول الإنجليزي على تعهد جديد بعدم استغلال مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وشدد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن مشروعات بطولتي مونديال الأندية في ديسمبر 2019 وكأس العالم 2022 خلال تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو"، مؤكدا أن قطر لن تقوم بتسييس مشاركة النجم المصري في البطولة.

وقال الذوادي: "من المهم أن نشير إلى أننا لم نسيّس أبدا أي حدث رياضي أو شخص".

وتابع: "يعلم الجميع بأننا نملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل المثال، ولم نستخدم أبدا أيا من اللاعبين بهذه الطريقة".

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وأكد المسؤول القطري ترحيبه بمشاركة صلاح في البطولة التي ستحتضنها بلاده الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه لاعب يتمتع بشعبية كبيرة في قطر ودول المنطقة، والكثيرون من محبي لعبة كرة القدم أصبحوا يشجعون نادي ليفربول نظرا لوجود صلاح في صفوفه.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية قد تحدثت الشهر الماضي عن حصول ليفربول على ضمانات من قطر بأن صلاح لن يتم استغلاله دعائيا في مونديال الأندية، في ظل العلاقات السياسية المتوترة بين مصر وقطر.

المصدر:liverpoolecho.co.uk

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